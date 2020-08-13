В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 12 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 133 человека до 10 002, умерших - на 2 до 149.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"У 133 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян. На сегодня в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.



Заболели 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет и 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет, а также 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика 3 и 14 лет.

Также заболели 6 медиков.



В больницы столицы 12 августа госпитализированы 22 человека, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.



Больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировано в Дарницком районе - 38, Соломенском - 19 и Деснянском - 16 случаев.



Как сообщали Українськi Новини, в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19.



В Минздраве заявляют, что вторая волна коронавируса будет в октябре-ноябре.