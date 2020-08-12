подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 августа 2020, среда, 12:00 184
Общество 2020-08-12T13:00:03+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Киеве выросло на треть

Количество новых случаев коронавируса в Киеве выросло на треть

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 11 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 182 человека до 9 869.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая только за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 9 869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, а также 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчика от 2 до 14 лет.

Также заболели 5 медиков.

В больницы столицы 10 августа госпитализировали 27 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 31 человек.

Всего коронавирус преодолели 3 278 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировано в Дарницком районе - 39, Деснянском - 24 и Соломенском - 21.

Как сообщали Українськi Новини, 10 августа количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 123 человека до 9 687.

Тем временем, в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Киеве статистика коронавируса Заболеваемость коронавирусом

В Украине второй день подряд увеличивается количес...
В Киеве снова растет количество новых больных COVI...
В Киевской области 42 новых случая COVID-19. В как...
В Офисе Президента опасаются, что от COVID-19 начн...
На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент
Количество новых случаев коронавируса в Киеве выросло на треть
Новости
СМИ выяснили, кто принял в эксплуатацию недостроенный ЖК в Одесской области 13:21
Из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах. В столице снимают кино 13:11
В Одесском аэропорту сообщили о минировании. Полиция ищет взрывчатку 13:00
Минздрав резко увеличил количество ПЦР-тестирований на коронавирус 12:52
На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент 12:25
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
"Одесса - не Бейрут!". В порту Южный митинговали против хранения почти 10 тыс. тонн селитры под открытым небом 15:40
В ЦИК рассказали, когда стартует избирательная кампания и когда ждать результатов местных выборов 21:46
больше новостей
Скандал в аэропорту "Борисполь": почти полсотни туристов не пустили на рейс в ОАЭ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok