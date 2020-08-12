Количество новых случаев коронавируса в Киеве выросло на треть

Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 11 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 182 человека до 9 869.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая только за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 9 869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, а также 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчика от 2 до 14 лет.

Также заболели 5 медиков.

В больницы столицы 10 августа госпитализировали 27 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 31 человек.

Всего коронавирус преодолели 3 278 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировано в Дарницком районе - 39, Деснянском - 24 и Соломенском - 21.

Как сообщали Українськi Новини, 10 августа количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 123 человека до 9 687.

Тем временем, в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19.