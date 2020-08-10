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10 августа 2020, понедельник, 16:31 1901
Медицина 2020-08-10T16:32:08+03:00
Українські Новини
Греция попала в "красную зону" по распространению COVID-19

Греция попала в "красную зону" по распространению COVID-19

Кира Молчанова
Греция, МОЗ, Коронавирус в Греции, Красная зона
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения отнесло Грецию, где ввели дополнительный сбор с туристов за медуслуги, к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

По состоянию на 10 августа Греция внесена в список стран "красной зоны", в то время как по состоянию на 31 июля она была включена в "зеленую зону".

Всего в список стран "красной зоны" внесено 105 государств, относительно 15 из них нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Албания, Черногория, Мальдивы, США, Северная Македония, Сербия, Иран, Танзания, Ирак, а также Россия, Китай, Кипр, Франция, Польша, Испания, Молдова, Израиль.

К страна "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Тунис, Беларусь, Турция, Словения, Египет, Коморские острова, Пакистан, Алжир, Италия, Грузия, Латвия.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 38,1, процент прироста - 15,4%.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа введены новые критерии распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Так к "красной зоне" будут относиться государства, в которых количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней превышает такой показатель на территории Украины, или процент прироста количества заболевших за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составит более 30%.

9 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 008 до 81 957, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 1 922 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 15,9%, количество новых летальных случаев - выросло на 38,9%.

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