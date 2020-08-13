При выполнении боевого задания на Донбассе погиб украинский разведчик

В то время, как с 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, на Донбассе погиб военный ВСУ из отдельного разведывательного батальона. Трагедия произошла в районе проведения операции Объединенных сил. Боец получил фатальное пулевое ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом 12 августа сообщили в ОТГ "Север" на странице в Facebook.

Отмечается, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

"Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины", - говорится в публикации.

Также командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким умершего разведчика.

Где именно произошла трагедия и имя погибшего воина в сообщении не уточняется.

Как сообщали Українськi Новини, боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже в его первые часы.

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником конфликта.

Министерство обороны сообщило, что режим прекращения огня, в частности, предусматривает запрет использования беспилотников и осуществления разведывательных действий.