Фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики

Пока украинские фермеры не планируют увеличивать посевные площади под гречкой, площади под голубикой в украинских ягодных хозяйствах увеличатся втрое в ближайшие 5 лет.

Такой прогноз директор ООО «Брусвяна» (Украина, Житомирская область), занимающегося производством саженцев плодово-ягодных культур, Лилиана Дмитриева, сообщает ресурс East-fruit.

Она рассказала, что в последние 5 лет торговые сети особенно интересуются украинской голубикой. Сегодня в стране под этой ягодой занято около 3 тыс га и площади под ней увеличатся в три раза в течение следующих 5 лет.

По словам Дмитриевой, успех выращивания ягод зависит от отдельного региона, где выращиваются те или иные сорта ягод. В Украине ягоды могут расти в любом регионе, но они разного качества.

Высокую цену на ягоды в этом году специалист по ягодам объяснила погодой: многие плантации были повреждены майскими заморозками и дождями в июне.

Как сообщали Українськi Новини, картофель на рынках продают дешевле, чем в прошлом году.

Тем временем, цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Ранее, по состоянию на 31 июля по сравнению с 17 июля, оптовые цены на огурцы снизились на 30% до 16-17 гривен/кг.