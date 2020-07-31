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31 июля 2020, пятница, 19:41 15
Lifestyle 2020-07-31T20:00:01+03:00
Українські Новини
Абрикосы подорожали, а слива и малина дешевеют: актуальные цены фруктов, овощей и ягод

Абрикосы подорожали, а слива и малина дешевеют: актуальные цены фруктов, овощей и ягод

Валерия Драгомирова
Цены, Фрукты, Овощи, Ягоды
Малина. Фото: pixabay
Малина. Фото: pixabay

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" констатировала, что, по состоянию на 31 июля по сравнению с 17 июля, оптовые цены на огурцы снизились на 30% до 16-17 гривен/кг, на голубику - на 16,7% до 150 гривен/кг.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

"Как можно было ожидать, закупочные (оптовые) цены на рынке плодово-овощной культуры на протяжении последних двух недель (17-31 июля) стабилизировались", - сказал он.

В частности, цены на помидоры несколько повысились на 8% до 27 гривен/кг, несмотря на появление грунтовых овощей.

В то же время огурцы, наоборот, за последние 2 недели подешевели на 30% до 16-17 гривен/кг, а средняя цена на молодой картофель остается на неизменном уровне в течение последних нескольких недель - 6,5-7 гривен/кг.

При этом цены на лук продолжают уменьшаться, и на конец июля составляют в среднем 3 гривны/кг, а цены на морковь сегодня составляют 8 гривен/кг (2 недели назад - 9 гривен/кг).

За указанный период абрикосы подорожали на 50% до 30 гривен/кг, а сливу наоборот подешевела почти в 2 раза до 25 гривен/кг, при этом цены на персики остаются на уровне 35 гривен/кг.

По состоянию на 31 июля, средняя цена на черешню выросла на 57% до 110 гривен/кг по сравнению с 17 июля в связи с ​​окончанием сезона черешни в Украине и поступлением в реализацию импорта.

Тем временем малина подешевела на 14% до 60 гривен/кг, голубика - на 16,7% до 150 гривен/кг.

В течение последних 2-х недель цена на черную смородину варьируется в диапазоне 50-55 гривен/кг, в то время как красная смородина подорожала на 15,5% до 52 гривен/кг.

Цены на ежевику остановились на уровне 60 гривен/кг, что на 15% дешевле, чем 2 недели назад.

Как сообщали Українськi Новини, ранее УКАБ констатировал, что, по состоянию на 17 июля оптовые цены на черешню выросли в 2 раза до 70 гривен/кг, а на лук - снизились на 20% до 4 гривен/кг по сравнению с началом месяца (1-3 июля).


Кроме того, помидоры на Юге начали стремительно дорожать

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