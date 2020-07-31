Абрикосы подорожали, а слива и малина дешевеют: актуальные цены фруктов, овощей и ягод

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" констатировала, что, по состоянию на 31 июля по сравнению с 17 июля, оптовые цены на огурцы снизились на 30% до 16-17 гривен\/кг, на голубику - на 16,7% до 150 гривен\/кг. Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный. "Как можно было ожидать, закупочные (оптовые) цены на рынке плодово-овощной культуры на протяжении последних двух недель (17-31 июля) стабилизировались", - сказал он. В частности, цены на помидоры несколько повысились на 8% до 27 гривен\/кг, несмотря на появление грунтовых овощей. В то же время огурцы, наоборот, за последние 2 недели подешевели на 30% до 16-17 гривен\/кг, а средняя цена на молодой картофель остается на неизменном уровне в течение последних нескольких недель - 6,5-7 гривен\/кг. При этом цены на лук продолжают уменьшаться, и на конец июля составляют в среднем 3 гривны\/кг, а цены на морковь сегодня составляют 8 гривен\/кг (2 недели назад - 9 гривен\/кг). За указанный период абрикосы подорожали на 50% до 30 гривен\/кг, а сливу наоборот подешевела почти в 2 раза до 25 гривен\/кг, при этом цены на персики остаются на уровне 35 гривен\/кг. По состоянию на 31 июля, средняя цена на черешню выросла на 57% до 110 гривен\/кг по сравнению с 17 июля в связи с окончанием сезона черешни в Украине и поступлением в реализацию импорта. Тем временем малина подешевела на 14% до 60 гривен\/кг, голубика - на 16,7% до 150 гривен\/кг. В течение последних 2-х недель цена на черную смородину варьируется в диапазоне 50-55 гривен\/кг, в то время как красная смородина подорожала на 15,5% до 52 гривен\/кг. Цены на ежевику остановились на уровне 60 гривен\/кг, что на 15% дешевле, чем 2 недели назад. Как сообщали Українськi Новини, ранее УКАБ констатировал, что, по состоянию на 17 июля оптовые цены на черешню выросли в 2 раза до 70 гривен\/кг, а на лук - снизились на 20% до 4 гривен\/кг по сравнению с началом месяца (1-3 июля).Кроме того, помидоры на Юге начали стремительно дорожать.