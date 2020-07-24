Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках

После того, как ранее в Украине подорожали все тепличные овощи, в Украине начали снижаться отпускные цены на картофель. Прежде всего, давление на цены оказывает достаточно обильное предложение, тогда как темпы сбыта картофеля весьма невысокие. Как результат, производители снижают цены, чтобы таким образом активизировать темпы сбыта данной продукции, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на данный момент украинские производители предлагают к продаже картофель по цене 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее. Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно.

На сегодняшний день картофель в Украине уже предлагается в среднем на 25% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшее снижение цен в данном сегменте, если темпы сбыта картофеля в ближайшее время не ускорятся.

Как сообщали Українськi Новини, в июле цены на черешню скакнули вдвое, а на лук слегка снизились.

Тем временем, цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.