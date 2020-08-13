подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 августа 2020, четверг, 06:00 866
Бизнес 2020-08-13T06:30:02+03:00
Українські Новини
В Украине увеличился импорт фруктов. Какие фрукты чаще всего ввозили в страну

В Украине увеличился импорт фруктов. Какие фрукты чаще всего ввозили в страну

Кира Молчанова
Импорт, Фрукты, Банан, Цитрусовые, Бананы, Мандарины, лимоны, Апельсины
Бананы. pixabay.com/StockSnap
Бананы. pixabay.com/StockSnap

С начала 2020 гола в Украину ввезли на 23% больше фруктов, чем за такой же период прошлого года, хотя сейчас аграрии говорят о хорошем урожае сезонных фруктов и ягод.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"В первом полугодии 2020 году Украина закупила на внешних рынках различных плодов и ягод на сумму $341 млн, что на 23% превысило показатель за соответствующий период прошлого года", - говорится в сообщении.

Больше всего из-за рубежа ввозили цитрусовые, бананы и другие экзотические фрукты. С начала 2020 года в Украину импортировали 182 тыс. тонн цитрусовых на $129 млн, а также 174 тыс. тонн бананов на $96 млн. Среди стран-лидеров по поставкам фруктов в Украину оказались Турция (19,9%), Эквадор (17,1%), Египет (10,0%), Коста-Рика (6,9%), Испания (5,3% ), Греция (4,0%) и Колумбия (3,3%).

Эпидемия коронавируса поспособствовала тому, чтобы люди покупали больше фруктов. Соответственно, выросли объемы закупок фруктов. Кроме того, торговые ограничения, введенные во время карантина, в большинстве случаев касаются экспорта из Украины. А для импортеров существовало меньше преград.

Как сообщали Українськi Новини, картофель на рынках продают дешевле, чем в прошлом году.

Тем временем, цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Ранее, по состоянию на 31 июля по сравнению с 17 июля, оптовые цены на огурцы снизились на 30% до 16-17 гривен/кг.

Больше новостей о: Импорт Фрукты Банан Цитрусовые Бананы Мандарины лимоны Апельсины

Из-за жары и засухи в мире снизился урожай цитрусо...
Экспорт бананов из Украины в ноябре вырос в 14 раз...
Бананы самые дешевые: почем продают фрукты в Украи...
Дефицита цитрусовых не ожидается, но цены на них р...
Без парада, но с возложением цветов. Как в Украине будут праздновать День Независимости
Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе
Новости
Фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики 07:00
С начала недели цены на арбузы в Украине постепенно начали снижаться: почем продают ягоду 06:30
В Украине увеличился импорт фруктов. Какие фрукты чаще всего ввозили в страну 06:00
Пенсии в Украине: как изменятся выплаты после внеочередного повышения "минималки" 05:45 Инфографика
Могут вырасти до шокирующего уровня. Что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения 05:30
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
больше новостей
МИД Украины устанавливает местонаходжение задержанных в Беларуси журналистов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok