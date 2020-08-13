В Украине увеличился импорт фруктов. Какие фрукты чаще всего ввозили в страну

С начала 2020 гола в Украину ввезли на 23% больше фруктов, чем за такой же период прошлого года, хотя сейчас аграрии говорят о хорошем урожае сезонных фруктов и ягод.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"В первом полугодии 2020 году Украина закупила на внешних рынках различных плодов и ягод на сумму $341 млн, что на 23% превысило показатель за соответствующий период прошлого года", - говорится в сообщении.

Больше всего из-за рубежа ввозили цитрусовые, бананы и другие экзотические фрукты. С начала 2020 года в Украину импортировали 182 тыс. тонн цитрусовых на $129 млн, а также 174 тыс. тонн бананов на $96 млн. Среди стран-лидеров по поставкам фруктов в Украину оказались Турция (19,9%), Эквадор (17,1%), Египет (10,0%), Коста-Рика (6,9%), Испания (5,3% ), Греция (4,0%) и Колумбия (3,3%).

Эпидемия коронавируса поспособствовала тому, чтобы люди покупали больше фруктов. Соответственно, выросли объемы закупок фруктов. Кроме того, торговые ограничения, введенные во время карантина, в большинстве случаев касаются экспорта из Украины. А для импортеров существовало меньше преград.

Как сообщали Українськi Новини, картофель на рынках продают дешевле, чем в прошлом году.

Тем временем, цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Ранее, по состоянию на 31 июля по сравнению с 17 июля, оптовые цены на огурцы снизились на 30% до 16-17 гривен/кг.