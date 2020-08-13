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13 серпня 2020, четвер, 06:00 9
Бізнес 2020-08-13T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні збільшився імпорт фруктів. Які фрукти найчастіше ввозили в країну

В Україні збільшився імпорт фруктів. Які фрукти найчастіше ввозили в країну

Кира Молчанова
імпорт фруктів
Банани. pixabay.com/StockSnap
Банани. pixabay.com/StockSnap

Хоча зараз аграрії говорять про гарний врожа сезонних фруктів і ягід, з початку 2020 голи в Україну ввезли на 23% більше фруктів, ніж за такий же період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

"У першому півріччі 2020 році Україна закупила на зовнішніх ринках різних плодів і ягід на суму $341 млн, що на 23% перевищило показник за відповідний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Найбільше з-за кордону ввозили цитрусові, банани та інші екзотичні фрукти. З початку 2020 року імпортували в Україну 182 тис. тонн цитрусових на $129 млн, а також 174 тис. тонн бананів на $96 млн. Серед країн-лідерів з постачання фруктів в Україну виявилися Туреччина (19,9%), Еквадор (17,1%), Єгипет (10,0%), Коста-Ріка (6,9%), Іспанія (5,3% ), Греція (4,0%) і Колумбія (3,3%).

Епідемія коронавірусу посприяла тому, щоб люди купували більше фруктів. Відповідно, зросли обсяги закупівель фруктів. Крім того, торгові обмеження, введені під час карантину, в більшості випадків стосуються експорту з України. А для імпортерів існувало менше перешкод.

Як повідомляли Українські Новини, картопля на ринках продають дешевше, ніж в минулому році.

Тим часом, ціни на помідори на Півдні країни знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче цін на огірки.

 

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