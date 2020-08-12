Несмотря на богатый урожай, в Украине продолжают расти цены на малину

Цены на малину в этом году выше прошлогодних, несмотря на богатый урожай ягоды. И если на рынке огурцы дорожают потому что овощей мало, то малина выросла в цене из-за неблагоприятной погоды, небольшой доли ягод высшего качества и неурожая фруктов.

Об этом сообщают аналитики East-fruit.

Специалисты отмечают, что сейчас сезон местной малины в Украине вышел на свой пик, но цены на эту ягоду всё ещё удерживаются на достаточно высоком уровне.

"Согласно еженедельному ценовому мониторингу EastFruit, на сегодняшний день цены на украинском рынке малины колеблются в переделах 45-70 грн/кг ($1,63-2,53 за кг), что в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения в первой половине августа 2019 года оптовые цены на эту ягоду стартовали от 35 грн/кг ($1,27 за кг)", - говорится в сообщении.

Причин увеличения цен на ягоду несколько. Прежде всего, в этом годы была холодная веста и дождливое лето, поэтому сезон малины начался с задержкой. Кроме того, дождь и холод сказались на качестве ягод. Их много, но у производителей, предлагающих малину высшего качества, по-прежнему высокие цены.

Аналитики отмечают, что в этом году фермеры потеряли часть урожая почти всех ягодных и косточковых культур. Высокие цены на эти фрукты поддерживают дороговизну малины, хотя урожай ее будет на уровне прошлогоднего.

Поскольку предложение многих ягод и фруктов в этом сезоне весьма ограниченное, потребители покупают те позиции, которые есть на рынке. Соответственно неплохой спрос на малину позволяют продавцам не пересматривать ранее уставленные цены в сторону снижения.

"Ещё одной причиной высоких цен на малину является увеличение спроса на эту ягоду со стороны заморозчиков, которые последние годы значительно увеличили свои мощности. К тому же, в результате неудачных сезонов 2017 и 2018 годов, многие фермеры вовсе отказались от выращивания малины. Следовательно, поддержку ценам последние 2 сезона оказывает не только увеличение спроса на малину, но и уменьшение предложения", - обхъяснили фермеры.

Как сообщали Українськi Новини, картофель на рынках продают дешевле, чем в прошлом году.

Тем временем, цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Ранее, по состоянию на 31 июля по сравнению с 17 июля, оптовые цены на огурцы снизились на 30% до 16-17 гривен/кг.