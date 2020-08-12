Юлия Цезаря, напавшего на синагогу в Мариуполе, задержали

Полиция нашла и задержала по имени Юлий Цезарь, которого подозревают в вооруженном нападении на синагогу в Мариуполе. Об этом сообщил лидер Еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Коэн в Facebook. "Еврейская община Мариуполя выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и Службе Безопасности Украины за все приложенные усилия, круглосуточную работу, и, как итог - поимку опасного преступника, угрожавшего жизням евреев Мариуполя", - сообщил Коэн. Он рассказал, что следствие продолжается. Как сообщали Українські Новини, полиция Донецкой области разыскивала Юлия Цезаря за совершенное нападение на синагогу и ее охранника. Мужчина, вооружившись топором, нанес несколько ударов охраннику синагоги, после чего забросал здание пакетами с нечистотами. Президент Владимир Зеленский отмечает низкий уровень антисемитизма в Украине. До этого в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.