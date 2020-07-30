За нападение на синагогу разыскивается Юлий Цезарь

Полиция Донецкой области разыскивает Юлия Цезаря за совершенное накануне нападение на синагогу и ее охранника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в ориентировке полиции.

В полиции считают, что этот мужчина мог совершить нападение из хулиганских побуждений.

"Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета. Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную Пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку. Особая примета: Волосы выбору на висках", - сообщают правоохранители и предупреждают, что у Юлия Цезаря может быть при синформируют правоохранители, добавив, что Цезарь может иметь при себе нож.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отмечает низкий уровень антисемитизма в Украине.

До этого в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.