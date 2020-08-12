Юлія Цезаря, який напав на синагогу в Маріуполі, затримали

Поліція знайшла і затримала на ім'я Юлій Цезар, якого підозрюють в збройному нападі на синагогу в Маріуполі .

Про це повідомив лідер Єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Коен в Facebook .

"Єврейська громада Маріуполя висловлює глибоку подяку поліції Донецької області і Службі Безпеки України за всі докладені зусилля, цілодобову роботу, і, як підсумок - упіймання небезпечного злочинця, який погрожував життю євреїв Маріуполя", - повідомив Коен.

Він розповів, що слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Донецької області розшукувала Юлія Цезаря за вчинений напад на синагогу і її охоронця. Чоловік, озброївшись сокирою, завдав кілька ударів охоронцеві синагоги, після чого закидав будівлю пакетами з нечистотами. У поліції вважають, що цей чоловік міг скоїти напад з хуліганських мотивів.

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