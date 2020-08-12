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12 серпня 2020, середа, 22:26 6
Суспільство 2020-08-12T23:15:01+03:00
Українські Новини
Юлія Цезаря, який напав на синагогу в Маріуполі, затримали

Юлія Цезаря, який напав на синагогу в Маріуполі, затримали

Кира Молчанова
Поліція, Маріуполь, Напад на синагогу, Юлій Цезар
Напад на синагогу е. Фото: пресслужба поліції Донецької області
Напад на синагогу е. Фото: пресслужба поліції Донецької області

Поліція знайшла і затримала на ім'я Юлій Цезар, якого підозрюють в збройному нападі на синагогу в Маріуполі .

Про це повідомив лідер Єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Коен в Facebook .

"Єврейська громада Маріуполя висловлює глибоку подяку поліції Донецької області і Службі Безпеки України за всі докладені зусилля, цілодобову роботу, і, як підсумок - упіймання небезпечного злочинця, який погрожував життю євреїв Маріуполя", - повідомив Коен.

Він розповів, що слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Донецької області розшукувала Юлія Цезаря за вчинений напад на синагогу і її охоронця. Чоловік, озброївшись сокирою, завдав кілька ударів охоронцеві синагоги, після чого закидав будівлю пакетами з нечистотами. У поліції вважають, що цей чоловік міг скоїти напад з хуліганських мотивів.

Президент Володимир Зеленський відзначає  низький рівень антисемітизму  в Україні. На питання журналіста які традиції в родині президента - єврейські чи православні, Зеленський сказав, що у нього була звичайна радянська єврейська сім'я.

 

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