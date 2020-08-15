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15 августа 2020, суббота, 10:44 710
Общество 2020-08-15T10:45:03+03:00
Українські Новини
Путешествие в Черногорию: какие правила действуют для украинцев

Путешествие в Черногорию: какие правила действуют для украинцев

Елизавета Кесельман
Туризм, Черногория, Правила самоизоляции, Правила пересечния границ, украинские туристы в Черногории
Черногория. Фото: pixabay
Черногория. Фото: pixabay

Черногория внесла Украину в зеленый список государств, и разрешила украинцам ездить в страну без каких-либо ограничений. По информации посольства Украины в Черногории, проходить обсервацию по прибытии в страну не нужно.

Ранее в стране, где открыли границы для украинских туристов с 22 июня, обязали перед въездом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или ИФА-анализа на антитела, сделанный не ранее 72 часов до въезда.

Но с 7 июля страна отменила тербование теста на COVID.

При этом, добираться автотранспортом украинским гражданам через границу Черногории запрещено с 23 июля.

После того, как украинцы возвращаются из Черногории, от них требуется:

  1. Обязательная двухнедельная самоизоляция. Об этом заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий.
  2. По словам туристки из Украины, которая отдыхала в Черногории, по возвращению, пограничники проверяют регистрацию в мобильном приложении "Дія", чтобы была возможность отслеживать геолокацию человека напротяжении прохождения обсервации. 
  3. При этом, по прибытии в Украину также предлагается пройти тест на коронавирус и в течение трех дней получить результат. В случае, если он будет положительным, прохождение самоизоляции не нужно. 

Как сообщали Українські Новини, Египет обновил правила въезда для иностранцев.

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