Путешествие в Черногорию: какие правила действуют для украинцев

Черногория внесла Украину в зеленый список государств, и разрешила украинцам ездить в страну без каких-либо ограничений. По информации посольства Украины в Черногории, проходить обсервацию по прибытии в страну не нужно.

Ранее в стране, где открыли границы для украинских туристов с 22 июня, обязали перед въездом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или ИФА-анализа на антитела, сделанный не ранее 72 часов до въезда.

Но с 7 июля страна отменила тербование теста на COVID.

При этом, добираться автотранспортом украинским гражданам через границу Черногории запрещено с 23 июля.

После того, как украинцы возвращаются из Черногории, от них требуется:

Обязательная двухнедельная самоизоляция. Об этом заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий. По словам туристки из Украины, которая отдыхала в Черногории, по возвращению, пограничники проверяют регистрацию в мобильном приложении "Дія", чтобы была возможность отслеживать геолокацию человека напротяжении прохождения обсервации. При этом, по прибытии в Украину также предлагается пройти тест на коронавирус и в течение трех дней получить результат. В случае, если он будет положительным, прохождение самоизоляции не нужно.

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