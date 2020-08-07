подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 августа 2020, пятница, 11:25 1206
Общество 2020-08-07T11:33:41+03:00
Українські Новини
Египет обновил правила въезда для иностранцев

Египет обновил правила въезда для иностранцев

Валерия Драгомирова
Египет, Коронавирус, Правила въезда, Въезд в Египет
Египет. Фото: pixabay
Египет. Фото: pixabay

И пока в Египте отели заселены только на 15%, в стране с 8 августа будут требовать от иностранцев справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Такое решение подписал премьер-министр Мустафа Мадбул, пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Balad.

Решение касается всех иностранцев, в том числе граждан Украины.

Новое правило будет применяться ко всем путешественникам, прибывающим морским, воздушным или наземным транспортом.

Однако ограничение не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Мерса-Матрух.

Если туристы решат выехать за пределы курортов, им не позволят это сделать без наличия негативных ПЦР-тестов.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений

Ранее ученые раскрыли тайну захвата Древнего Египта. Примерно 3600 лет назад гиксосы вторглись и захватили северный Египет у ряда некомпетентных фараонов, выгнав их на небольшой участок земли на юге. 

Больше новостей о: Египет Коронавирус Правила въезда Въезд в Египет

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
Египет обновил правила въезда для иностранцев
Новости
С начала года журналисты почти полсотни раз подверглись физической агрессии, - НСЖУ 11:30
В Украине впервые пересадили пациенту поджелудочную железу 11:30
Российской певице "Глюкозе" запретили въезжать в Украину 3 года 11:25
Египет обновил правила въезда для иностранцев 11:25
В Киеве и 19 областях временно ограничили движение грузовиков из-за жары 11:03
больше новостей
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Cкоро украинцам начнут отключать газ: кому это грозит и как избежать 05:45
больше новостей
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
В Украине могут появиться шерифы, — советник Авакова 05:45
больше новостей
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом увеличивается третий день подряд - 1,4 тыс. случаев за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok