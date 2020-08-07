Египет обновил правила въезда для иностранцев

И пока в Египте отели заселены только на 15%, в стране с 8 августа будут требовать от иностранцев справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Такое решение подписал премьер-министр Мустафа Мадбул, пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Balad.

Решение касается всех иностранцев, в том числе граждан Украины.

Новое правило будет применяться ко всем путешественникам, прибывающим морским, воздушным или наземным транспортом.

Однако ограничение не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Мерса-Матрух.

Если туристы решат выехать за пределы курортов, им не позволят это сделать без наличия негативных ПЦР-тестов.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений.



Ранее ученые раскрыли тайну захвата Древнего Египта. Примерно 3600 лет назад гиксосы вторглись и захватили северный Египет у ряда некомпетентных фараонов, выгнав их на небольшой участок земли на юге.