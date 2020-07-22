Черногория запретила въезд украинцам, путешествующим на автомобиле

Чернгория, которая снова заявила о вспышках эпидемии коронавируса, с 22 июля разрешит въезд гражданам из Украины и Беларуси только с помощью авиационного транспорта. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на правительство Черногории.

Как сообщается, в Черногорию без ограничений могут въезжать жители стран "зеленого списка", жители стран "желтого списка" или те, кто находился в них в течение последних 15 дней, могут попасть в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста, не более давнего за 720 часов.

"Въезд в Черногорию осуществляется воздушным транспортом для жителей Украины и Беларуси с контролем пассажиров при посадке и высадке и выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

По версии Балканского обозревателя, для украинских туристов, которые направляются в Черногории предусмотрены новые правила.

Туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Пассажиру, имеющему повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

После прибытия пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и сообщить пассажиру, что он обязан соблюдать указанные меры.

В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, посещающих туристы.

Все туристы во время пребывания в Черногории обязаны соблюдать все меры и рекомендации института общественного здоровья.

Как сообщали Українські Новини, для украинцев за неделю открылись границы еще 13 стран.