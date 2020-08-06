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06 августа 2020, четверг, 16:35 251
Внешняя политика 2020-08-06T17:00:02+03:00
Українські Новини
С завтрашнего дня украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений

С завтрашнего дня украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений

Валерия Драгомирова
Черногория, Коронавирус в Черногории, Въезд в Черногорию
Черногория. Фото: pixabay
Черногория. Фото: pixabay

После того, как в посольстве Украины возмутились открытием границ Черногории для россиян, Черногория разрешила украинским туристам въезд без ограничений.

Об этом сообщило посольство Украины в Черногории, передают Українськi Новини.

"Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцев без ограничений", - говорится в сообщении посольства.

Черногория открыла границу для украинских туристов с 22 июня, но обязала их перед въездом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или ИФА-анализа на антитела, сделанный не ранее 72 часов до въезда.

7 июля Черногория отменила для украинцев требование тестирования на коронавирус.

В то же время 23 июля Черногория запретила гражданам Украины въезд автотранспортом.

Путешествие разрешалось только самолетом в составе туристической группы.

Как сообщали Українськi Новини, туристка из Украины рассказала, почему и на сколько в Черногории штрафуют туристов за отсутсвтие маски. 

Тем временем в правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев.

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