С завтрашнего дня украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений

После того, как в посольстве Украины возмутились открытием границ Черногории для россиян, Черногория разрешила украинским туристам въезд без ограничений.

Об этом сообщило посольство Украины в Черногории, передают Українськi Новини.



"Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцев без ограничений", - говорится в сообщении посольства.



Черногория открыла границу для украинских туристов с 22 июня, но обязала их перед въездом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или ИФА-анализа на антитела, сделанный не ранее 72 часов до въезда.



7 июля Черногория отменила для украинцев требование тестирования на коронавирус.



В то же время 23 июля Черногория запретила гражданам Украины въезд автотранспортом.



Путешествие разрешалось только самолетом в составе туристической группы.



Как сообщали Українськi Новини, туристка из Украины рассказала, почему и на сколько в Черногории штрафуют туристов за отсутсвтие маски.

Тем временем в правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев.