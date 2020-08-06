С завтрашнего дня украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений

После того, как в посольстве Украины возмутились открытием границ Черногории для россиян, Черногория разрешила украинским туристам въезд без ограничений.Об этом сообщило посольство Украины в Черногории, передают Українськi Новини."Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцев без ограничений", - говорится в сообщении посольства.Черногория открыла границу для украинских туристов с 22 июня, но обязала их перед въездом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или ИФА-анализа на антитела, сделанный не ранее 72 часов до въезда.7 июля Черногория отменила для украинцев требование тестирования на коронавирус.В то же время 23 июля Черногория запретила гражданам Украины въезд автотранспортом.Путешествие разрешалось только самолетом в составе туристической группы.Как сообщали Українськi Новини, туристка из Украины рассказала, почему и на сколько в Черногории штрафуют туристов за отсутсвтие маски. Тем временем в правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев.