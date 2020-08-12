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12 августа 2020, среда, 21:17 26
Политика мира 2020-08-12T21:17:33+03:00
Українські Новини
Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе

Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе

Ольга Фандорина
Переговоры по Донбассу, Переговоры, война на Донбассе, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Путин и Макрон. Фото:
Путин и Макрон. Фото: "ТСН"

В то время, как ЦИК считает законным запрет местных выборов на Донбассе, хотя там были выборы Президента и Рады, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 12 августа, обсудили конфликт на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в среду состоялся телефонный разговор лидеров России и Франции.

"Обсуждены также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля Минской контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня", - сказано в нем.

Путин подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной обязательств по политическим аспектам Минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога с "руководством" самопровозглашенных ДНР и ЛНР в целях правового оформления особого статуса Донбасса.

Президенты условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не собирается вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский решил провести заседание СНБО. 

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