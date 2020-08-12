Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе

В то время, как ЦИК считает законным запрет местных выборов на Донбассе, хотя там были выборы Президента и Рады, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 12 августа, обсудили конфликт на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в среду состоялся телефонный разговор лидеров России и Франции.

"Обсуждены также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля Минской контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня", - сказано в нем.

Путин подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной обязательств по политическим аспектам Минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога с "руководством" самопровозглашенных ДНР и ЛНР в целях правового оформления особого статуса Донбасса.

Президенты условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не собирается вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский решил провести заседание СНБО.