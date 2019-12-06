Зеленский заявил, что не будет вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР"

Президент Владимир Зеленский не намерен вести прямые переговоры с "лидерами" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", в то время, как встречу с Владимиром Путиным он подтвердил.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать и все должны знать, как происходят все эти разговоры в трехсторонней контактной группе. Там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Напрямую Президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать. Это понятно. Вот и все", - ответил он на вопрос о постоянном требовании России, чтобы Украина вела переговоры напрямую с "ДНР" и "ЛНР".

Ранее в пятницу фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовали результаты социологического исследования, проведенного с 4 по 19 ноября, согласно которому больше всего респондентов - 40,5% считают наиболее приемлемым компромиссом для прекращения войны на Донбассе прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", прекращение экономической блокады и восстановление торговли с ними.

https://www.youtube.com/watch?v=-Shk89O9kRM" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО.

28 ноября Зеленский обсудил с Ангелой Меркель "нормандскую встречу". Также Зеленский и Макрон скоординировали позиции перед встречей