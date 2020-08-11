ЦИК настаивает на законности запрета проведения выборов в 18 терробщинах на Донбассе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена обнародовать документы военно-гражданских администраций, на основании которых было принято решение о невозможности проведения выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"В связи с большой актуальностью этого вопроса и вниманием к нему со стороны общества, а также с целью минимизации спекуляций на эту тему считаем необходимым обнародовать документы, на основании которых ЦИК принимала соответствующее решение", - сказано в нем.

ЦИК сообщает, что в этой конкретной ситуации комиссия действует в пределах полномочий и предусмотренным Конституцией способом.

При этом комиссия отмечает, что ответственность за определение возможности проведения/непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

"ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Вместе с этим мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. Но для этого должны быть соответствующие условия. Безопасность, прежде всего. Ведь не забываем, что высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Также мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации", - заявил председатель комиссии Олег Диденко.

Он подчеркнул, что решение ЦИКа является абсолютно законным, поскольку основывается на соответствующих выводах военно-гражданских администраций.

Как сообщали Українськi Новини, правозащитник заявил, что решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.

Гражданская сеть "Опора" рекомендует ЦИК обнародовать документы военно-гражданских администраций, на основании которых было принято решение о невозможности проведения выборов в отдельных терробщинах.

Бывшие руководители Луганской области также заявляют об отсутствии снований для отмены местных выборов.