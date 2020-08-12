підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 серпня 2020, середа, 21:17 8
Політика світу 2020-08-12T22:55:25+03:00
Українські Новини
Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі

Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі

Ольга Фандорина
Донбас, Макрон, Путін, Зеленський, переговори щодо Донбасу
Путін і Макрон. Фото:
Путін і Макрон. Фото: "ТСН"

У той час, як ЦВК вважає законною заборону місцевих виборів на Донбасі, хоча там були вибори Президента і Ради, президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон у середу, 12 серпня, обговорили конфлікт на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, в середу відбулася телефонна розмова лідерів Росії і Франції.

"Обговорено також різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, зокрема, дано позитивну оцінку підписаним 22 липня Мінської контактною групою заходам щодо посилення режиму припинення вогню", - сказано в ньому.

Путін підкреслив важливість неухильного виконання Україною зобов'язань щодо політичних аспектів Мінських домовленостей, в тому числі налагодження прямого діалогу з "керівництвом" самопроголошених ДНР і ЛНР з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу.

Президенти домовилися продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату".

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський не збирається вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" Зеленський вирішив провести засідання РНБО.

Більше новин про: Донбас Макрон Путін Зеленський переговори щодо Донбасу

Фейк і помста Кремля. У Порошенка відреагували на ...
Кулеба після розмови у "нормандському форматі": пр...
У Зеленського очікують швидкий обмін полоненими: в...
Рішення ЦВК про заборону проведення виборів в 18 т...
Кабмін змінив правила карантину. Регіони з 160 хворими на 100 тис. осіб потраплять у "червону зону"
Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі
Новини
Чоловік, який в юності облив Сороса майонезом, заявив, що він і сьогодні, можливо, зробив би те ж саме 22:51
Юлія Цезаря, який напав на синагогу в Маріуполі, затримали 22:26
Без параду, але з покладанням квітів. Як в Україні святкуватимуть День Незалежності 21:22
Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі 21:17
Вночі в Карпатах похолодає до +7: прогноз погоди в Україні на четвер 21:00
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки 09:33
більше новин
МЗС України встановлює місцеперебування затриманих у Білорусі журналістів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok