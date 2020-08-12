Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі

У той час, як ЦВК вважає законною заборону місцевих виборів на Донбасі, хоча там були вибори Президента і Ради, президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон у середу, 12 серпня, обговорили конфлікт на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, в середу відбулася телефонна розмова лідерів Росії і Франції.

"Обговорено також різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, зокрема, дано позитивну оцінку підписаним 22 липня Мінської контактною групою заходам щодо посилення режиму припинення вогню", - сказано в ньому.

Путін підкреслив важливість неухильного виконання Україною зобов'язань щодо політичних аспектів Мінських домовленостей, в тому числі налагодження прямого діалогу з "керівництвом" самопроголошених ДНР і ЛНР з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу.

Президенти домовилися продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату".

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський не збирається вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" Зеленський вирішив провести засідання РНБО.