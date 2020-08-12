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12 августа 2020, среда, 19:55 12
Европа 2020-08-12T19:55:31+03:00
Українські Новини
В Беларуси заявили о смерти задержанного на протестах в больнице

В Беларуси заявили о смерти задержанного на протестах в больнице

Ольга Фандорина
Беларусь, Минск, Протесты, Смерть, Протесты в Беларуси
Раненого протестующего несут на руках. Фото: Радыё Свабода
Раненого протестующего несут на руках. Фото: Радыё Свабода

В одной из больниц Гомеля скончался мужчина, задержанный во время протестов, однако заявляется, что его смерть не связана с задержанием. Об этом сообщает Onliner.by.

Сообщается, что скончался парень 1995 года рождения, который был задержан во время протестов 10 августа. По решению суда он был отправлен под административный арест, однако после суда ему стало плохо и он был госпитализирован.

"Спасти его не смогли, человек умер. Смерть наступила в ночь на 12 августа. По предварительной информации, она не связана с задержанием", - сообщили в издании.

Как сообщали Українські Новини, в Минске, где продолжаются протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов, силовики жестко задержали двух украинских волонтеров – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также сегодня в Беларуси начались акции солидарности: люди выстраиваются в живую цепь.

Также в МВД Беларуси подтвердили применение милицией огнестрельного оружия на протестах, а потом исправили сообщение.

За 2 дня протестов в Беларуси в больницы попали сотни человек.

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