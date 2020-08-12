У Білорусі заявили про смерть затриманого на протестах в лікарні

В одній з лікарень Гомеля помер чоловік, затриманий під час протестів, однак заявляється, що його смерть не пов'язана із затриманням. Про це повідомляє Onliner.by.

Повідомляється, що помер хлопець 1995 року народження, який був затриманий під час протестів 10 серпня. За рішенням суду він був відправлений під адміністративний арешт, проте після суду йому стало погано і він був госпіталізований.

"Врятувати його не змогли, чоловік помер. Смерть наступила в ніч на 12 серпня. За попередньою інформацією, вона не пов'язана із затриманням", - повідомили у виданні.

Як повідомляли Українські Новини, в Мінську, де тривають протести незгодних з офіційними результатами президентських виборів, силовики жорстоко затримали двох українських волонтерів - Костянтина Рєуцького і Євгена Васільєва.

Також сьогодні в Білорусі почалися акції солідарності: люди шикуються в живий ланцюг.

Також у МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення.

За 2 дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили сотні людей.