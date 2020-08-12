подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 августа 2020, среда, 16:31 743
Происшествия 2020-08-12T16:31:25+03:00
Українські Новини
Одесса остановилась в пробках из-за мощного ливня с грозой, на улицы упали деревья

Одесса остановилась в пробках из-за мощного ливня с грозой, на улицы упали деревья

Ольга Фандорина
Одесса, Ливень, Непогода в Украине

12 августа, в Одессе резко испортилась погода, упавшие ветки деревьев перекрыли дорогу на некоторых улицах города. Об этом сообщили очевидцы.

В пресс-службе Одесгорэлектротранс рассказали, что временно не ходят троллейбусы по маршрутам №№ 7, 9, 10, 11 и 13.

На Адмиральском проспекте в районе "Вымпела" ветка дерева рухнула на контактную сеть. 

Также на 3-й станции Большого Фонтана упавшее дерево парализовало движение трамваев №18. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам льется непрерывный поток воды. Пострадал и рынок "7-й километр".

В КП "Одесгорэлектротранс" говорят, что на улице Лунина упала на электросети крупная ветка. Не ходят троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13.

Па 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы. Не ходит трамвай №17.

 

Ситуация на пляжах города оказалась еще интереснее.

Во время дождя потоки воды сносили все на своем пути.

Как сообщали Українські Новини, в курортном Бердянске, где недавно в море на надувном матрасе унесло мужчину с детьми, за ночь выпала выпала почти четырехмесячная норма осадков и город затопило.

В Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче, которое недавно пострадало от сильных дождей в западном регионе страны.

Больше новостей о: Одесса Ливень Непогода в Украине

Члены правления НБУ в июне получили гигантские отпускные
Количество новый случаев COVID-19 в Киевской области увеличилось в 1,6 раз
Новости
Одесса остановилась в пробках из-за мощного ливня с грозой, на улицы упали деревья 16:31
"Дарница" реализовала проекты по цифровой трансформации на сумму 88 млн грн 16:15
Лукашенко назвал протестующих безработными и попросил их устроиться на работу 16:09
Главный санврач Украины заявил, что в мире есть разработки вакцин от коронавируса лучше, чем российская 16:02
Кабмин назначил замминистра культуры "грантоеда" Шевченко, который критиковал Зеленского 15:46
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
В ЦИК рассказали, когда стартует избирательная кампания и когда ждать результатов местных выборов 21:46
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
больше новостей
На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok