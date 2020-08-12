Одесса остановилась в пробках из-за мощного ливня с грозой, на улицы упали деревья

12 августа, в Одессе резко испортилась погода, упавшие ветки деревьев перекрыли дорогу на некоторых улицах города. Об этом сообщили очевидцы.

В пресс-службе Одесгорэлектротранс рассказали, что временно не ходят троллейбусы по маршрутам №№ 7, 9, 10, 11 и 13.

На Адмиральском проспекте в районе "Вымпела" ветка дерева рухнула на контактную сеть.

Также на 3-й станции Большого Фонтана упавшее дерево парализовало движение трамваев №18. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам льется непрерывный поток воды. Пострадал и рынок "7-й километр".

В КП "Одесгорэлектротранс" говорят, что на улице Лунина упала на электросети крупная ветка. Не ходят троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13.

Па 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы. Не ходит трамвай №17.

Ситуация на пляжах города оказалась еще интереснее.

Во время дождя потоки воды сносили все на своем пути.

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