В Одесі рух на дорогах паралізувало через потужну зливу з грозою та повалені дерева

В середу, 12 серпня, в Одесі різко зіпсувалася погода , внаслідок чого на дороги попадали дерева та паралізували рух на декілької вулицях міста.

У пресслужбі Одесміськелектротранс розповіли, що тимчасово не ходять тролейбуси за маршрутами №№ 7, 9, 10, 11 і 13.

На Адміральському проспекті в районі "Вимпел" гілка дерева впала на контактну мережу.

Також на 3-й станції Великого Фонтану впало дерево паралізувало рух трамваїв №18. Першими "жертвами" негоди стали Київський і Малиновський райони. Також дуже затопило курортне мікрорайон Аркадія, біля аквапарку по сходинках ллється безперервний потік води. Постраждав і ринок "7-й кілометр".

У КП "Одесміськелектротранс" кажуть, що на вулиці Луніна впала на електромережі велика гілка. Не ходять тролейбуси №7, 9, 10, 11 і 13.

На 3-й станції Великого Фонтану дерево впало на рейки. Не ходить трамвай №17.

Ситуація на пляжах міста виявилася ще цікавіше.

Під час дощу потоки води зносили все на своєму шляху.

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