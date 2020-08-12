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12 серпня 2020, середа, 16:31 7
Події 2020-08-12T17:15:07+03:00
Українські Новини
В Одесі рух на дорогах паралізувало через потужну зливу з грозою та повалені дерева

В Одесі рух на дорогах паралізувало через потужну зливу з грозою та повалені дерева

Ольга Фандорина
Повалення дерев, Злива, негода в Одесі, новини Одеси

В середу, 12 серпня, в Одесі різко зіпсувалася погода, внаслідок чого на дороги попадали дерева та паралізували рух на декілької вулицях міста. 

У пресслужбі Одесміськелектротранс розповіли, що тимчасово не ходять тролейбуси за маршрутами №№ 7, 9, 10, 11 і 13.

На Адміральському проспекті в районі "Вимпел" гілка дерева впала на контактну мережу. 

Також на 3-й станції Великого Фонтану впало дерево паралізувало рух трамваїв №18. Першими "жертвами" негоди стали Київський і Малиновський райони. Також дуже затопило курортне мікрорайон Аркадія, біля аквапарку по сходинках ллється безперервний потік води. Постраждав і ринок "7-й кілометр".

У КП "Одесміськелектротранс" кажуть, що на вулиці Луніна впала на електромережі велика гілка. Не ходять тролейбуси №7, 9, 10, 11 і 13.

На 3-й станції Великого Фонтану дерево впало на рейки. Не ходить трамвай №17.

 

Ситуація на пляжах міста виявилася ще цікавіше.

Під час дощу потоки води зносили все на своєму шляху.

Як повідомляли Українські Новини, в курортному Бердянську, де  недавно в море на надувному матраці віднесло чоловіка з дітьми , за ніч випала випала майже чотиримісячна норма опадів і місто затопило.

В Івано-Франківській області в п'ятницю, 24 липня, випав сильний град, який влаштував  справжній апокаліпсис в курортному Яремче, яке нещодавно постраждало від сильних дощів в західному регіоні країни.

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