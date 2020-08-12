підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • За три дні протестів у Білорусі затримали 6 тисяч осіб
12 серпня 2020, середа, 15:04 6
Світ 2020-08-12T16:15:01+03:00
Українські Новини
За три дні протестів у Білорусі затримали 6 тисяч осіб

За три дні протестів у Білорусі затримали 6 тисяч осіб

Елизавета Кесельман
Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Опозиційні протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва
Опозиційні протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва

В Білорусі влада затримала понад 1000 осіб за третю ніч масштабних протестів, які почалися через незгоду з результатами виборів. Таким чином, загальна кількість затриманих зросла до шести тисяч людейц. Про йдеться в повідомленні пресслужби МВС Білорусі.

"За участь в несанкціонованих масових заходах затримано більше як тисячу осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за допомогою звернувся 51 громадянин" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що травми різного ступеня тяжкості отримали 14 силовиків, деякі з них госпіталізовані.

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі в другій день протестів затримали більше ніж дві тисячі людей. 

У понеділок МВС повідомляло про 3000 затриманих. 

Крім того, в МЗС України повідомили, що про те, що на протестах в Білорусі були затримані 9 українців , а також побитий український фотокореспондент, якого незабаром виписали, а хадержанних міліцією українців звільнили. 

Під час зіткнень з правоохоронцями сотні людей були затримані, є поранені і загиблий.

 

Більше новин про: Білорусь вибори в Білорусі протести в Білорусі

Члени правління НБУ в червні отримали великі відпускні
Кількість нових випадків COVID-19 в Київській області збільшилася в 1,6 раз
Новини
""Дарниця" реалізувала проекти з цифрової трансформації на суму 88 млн грн 16:15
У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення 15:37
Офіс Генпрокурора відправив запит в Генпрокуратуру Білорусі про видачу бойовиків Вагнера 15:23
Апеляційний суд підтвердив незаконність тиску на "Еконію" 15:20
За три дні протестів у Білорусі затримали 6 тисяч осіб 15:04
більше новин
У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення 15:37
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки 09:33
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
більше новин
На протестах у Білорусі затримали 9 українців, а також побили українського фотокореспондента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok