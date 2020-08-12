За три дні протестів у Білорусі затримали 6 тисяч осіб

Опозиційні протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва

Опозиційні протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва

В Білорусі влада затримала понад 1000 осіб за третю ніч масштабних протестів, які почалися через незгоду з результатами виборів. Таким чином, загальна кількість затриманих зросла до шести тисяч людейц. Про йдеться в повідомленні пресслужби МВС Білорусі.

"За участь в несанкціонованих масових заходах затримано більше як тисячу осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за допомогою звернувся 51 громадянин" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що травми різного ступеня тяжкості отримали 14 силовиків, деякі з них госпіталізовані.

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі в другій день протестів затримали більше ніж дві тисячі людей.

У понеділок МВС повідомляло про 3000 затриманих.

Крім того, в МЗС України повідомили, що про те, що на протестах в Білорусі були затримані 9 українців , а також побитий український фотокореспондент, якого незабаром виписали, а хадержанних міліцією українців звільнили.

Під час зіткнень з правоохоронцями сотні людей були затримані, є поранені і загиблий.