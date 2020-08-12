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12 августа 2020, среда, 14:35 1012
Европа 2020-08-12T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса

В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса

Елизавета Кесельман
Германия, коронавирус в Германии, Новые вспышки коронавируса
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

В Германии после того, как объявили начало второй волны коронавируса, уже несколько недель продолжает расти количество новых случаев заболевания. Ежедневно в стране фиксируют свыше тысячи новых случаев. Об этом сообщает CNN.

Так, согласно данным центрального центра по профилактике заболеваний, Института Роберта Коха, ежедневные коронавирусные показатели в Германии снова выросли до более 1000. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 1226 новых случаев, днем ​​ранее их было 966.

В Германии также начали делать бесплатные тесты для всех, кто въезжает в страну.

Немецкое правительство призывает граждан строго соблюдать правила социальной дистанции, ношения масок и соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Как сообщали Українські Новини, впервые с начала карантина в Германии открылись школы.

Кроме того, в Нидерландах и в Германии тысячи протестующих вышли на митинги против ограничений из-за коронавируса.

Тем временем из-за эпидемии коронавируса в Украине украинцев пока не пускают в Германию по "безвизу". 

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