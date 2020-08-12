В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса

В Германии после того, как объявили начало второй волны коронавируса, уже несколько недель продолжает расти количество новых случаев заболевания. Ежедневно в стране фиксируют свыше тысячи новых случаев. Об этом сообщает CNN. Так, согласно данным центрального центра по профилактике заболеваний, Института Роберта Коха, ежедневные коронавирусные показатели в Германии снова выросли до более 1000. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 1226 новых случаев, днем ранее их было 966. В Германии также начали делать бесплатные тесты для всех, кто въезжает в страну. Немецкое правительство призывает граждан строго соблюдать правила социальной дистанции, ношения масок и соблюдения санитарно-гигиенических норм. Как сообщали Українські Новини, впервые с начала карантина в Германии открылись школы. Кроме того, в Нидерландах и в Германии тысячи протестующих вышли на митинги против ограничений из-за коронавируса. Тем временем из-за эпидемии коронавируса в Украине украинцев пока не пускают в Германию по "безвизу".