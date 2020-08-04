В Германии объявили о начале второй волны коронавируса в стране

Германия, которая ранее заявляла о том, что сможет избежать второй волны коронавируса, заявила о ее старте. Об этом анонсировала немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund, передает Spiegel.

"Мы уже находимся во втором, менее стремительном всплеске", - заявила председатель ассоциации Сюзанна Йона.

Однако, по ее словам, нынешнюю ситуацию не сравнить с мартом и апрелем, хотя число новых случаев инфекции и увеличивается.

"Существует опасность, что из-за нехватки дисциплины и стремления к нормальности мы потеряем успехи, достигнутые в Германии", - отметила Йона.

Глава медицинской ассоциации сравнила маску с введением требования ремня безопасности в автомобиле, против которого в свое время также был сильное сопротивление. "Как ремень спасает жизнь, так и маски спасают жизнь", - сказала глава ассоциации.

По ее словам, больницы сейчас готовы принять новую волну пациентов с коронавирусом, но ценой этого будет постепенное сокращение доступных мест для других больных. По официальной статистике, в Германии сейчас свободны 12,2 тыс. из 21 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии. Только 270 из них заняты больными с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Германия окончательно отменила пограничный контроль в июне.

Кроме того, впервые с начала карантина в Германии открылись школы.