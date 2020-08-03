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03 августа 2020, понедельник, 10:26 399
Европа 2020-08-03T10:45:01+03:00
Українські Новини
В Нидерландах и в Германии тысячи протестующих вышли на митинги против ограничений из-за коронавируса

В Нидерландах и в Германии тысячи протестующих вышли на митинги против ограничений из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Германия, Нидерланды, Митинги, Гаага, Ужесточение карантина

В Нидерландах, где ранее ужесточили карантин в двух крупных городах, в Гааге более полутора тысяч человек вышли на митинги против продления и усидения карантина. Несмотря на такой шаг, акции протеста прошли довольно спокойно, с соблюдением дистанции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NOS.

Как сообщается, митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако некоторые присутствующие явно нарушали социальную дистанцию ​​в 1,5 метра.

Мирная акция была посвящена "безумию", которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничению прав и свобод граждан.

Полиция время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам об обязательных мерах безопасности.

 

В то же время, 1 августа в Берлине тысячи протестующих, без соблюдения дистанции вышли на акцию протеста против продления карантина, не соблюдая дистанцию. Правоохранители призывали митингующих солюдать дистанцию и надевать маски, однако некоторые из протестующих выкрикивали "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", а также утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса", сообщает издание Tagesspiegel.

Сотрудники полиции через громкоговорители напоминали собравшимся об обязанности носить маску и соблюдать дистанцию, однако протестующие их игнорировали.

По данным полиции, в марше участвовало около 15 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, Франция начала требовать результат теста на коронавирус от авиапассажиров из 16 стран. 

Кроме того, в Великобритании из-за новой вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек.

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