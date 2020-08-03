В Нидерландах и в Германии тысячи протестующих вышли на митинги против ограничений из-за коронавируса

В Нидерландах, где ранее ужесточили карантин в двух крупных городах, в Гааге более полутора тысяч человек вышли на митинги против продления и усидения карантина. Несмотря на такой шаг, акции протеста прошли довольно спокойно, с соблюдением дистанции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NOS. Как сообщается, митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако некоторые присутствующие явно нарушали социальную дистанцию в 1,5 метра. Мирная акция была посвящена "безумию", которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничению прав и свобод граждан. Полиция время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам об обязательных мерах безопасности. Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com\/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020 В то же время, 1 августа в Берлине тысячи протестующих, без соблюдения дистанции вышли на акцию протеста против продления карантина, не соблюдая дистанцию. Правоохранители призывали митингующих солюдать дистанцию и надевать маски, однако некоторые из протестующих выкрикивали "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", а также утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса", сообщает издание Tagesspiegel. Сотрудники полиции через громкоговорители напоминали собравшимся об обязанности носить маску и соблюдать дистанцию, однако протестующие их игнорировали. По данным полиции, в марше участвовало около 15 тысяч человек. Как сообщали Українські Новини, Франция начала требовать результат теста на коронавирус от авиапассажиров из 16 стран. Кроме того, в Великобритании из-за новой вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек.