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03 августа 2020, понедельник, 15:00 393
Европа 2020-08-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Впервые с начала карантина в Германии открылись школы

Впервые с начала карантина в Германии открылись школы

Елизавета Кесельман
Германия, Школы, коронавирус в Германии, открытие школ
Учебный год на карантине. Фото: Pixabay
Учебный год на карантине. Фото: Pixabay

В Германии, где на митинги против продления карантина вышли тысячи протестующих, на севере страны, впервые с начала карантина открылись школы. Об этом сообщает DPA.

Первым из немецких регионов, которые приняли решение раньше закончить каникулы, стала земля Мекленбург-Передняя Померания. Отмечается, что в регионе 152 700 учащихся региона вернутся за парты.

Кроме того, с целью минимизировать риск зараженияЭ, школьников разделили на группы, которые не пересекаются, хотя в этих группах были отменены правила социального дистанцирования. Маски обязательны во всех помещениях школ.

Несколько островов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн также восстанавливают занятия в понедельник, а портовый город Гамбург сделает это с четверга.

Школы Берлина и окружающей земли Бранденбург присоединятся на следующей неделе, как и самый густонаселенный регион Северный Рейн-Вестфалия.

Как сообщали Українські Новини, украинцев пока не пускают по безвизу в Германию. 

Кроме того, из-за вспышки коронавируса в Баварии подняли штрафы для предприятий до 25 тысяч евро.

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