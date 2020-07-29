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29 июля 2020, среда, 12:30 640
Общество 2020-07-29T13:00:01+03:00
Українські Новини
Украинцев пока не пускают в Германию по "безвизу"

Украинцев пока не пускают в Германию по "безвизу"

Кира Молчанова
Германия, Посольство, Карантин, безвиз, Карантин в Германии
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

В Германии, где коронавирус нашли у украинских заробитчан на одной из ферм, предупредили, что попасть в страну можно только по виду на жительство или визе, а "безвизовые" поездки по биометрическому паспорту пока невозможны из-за карантинных ограничений, которые ввели страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Германии.

Ведомство сделало такое заявление в ответ на распространение в соцсетях информации о том, что украинцы могут поехать в ФРГ и другие страны ЕС при наличии только биометрического паспорта.

"Учитывая введенные в ЕС эпидемиологические ограничения пока граждане Украины не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью”, - сообщили в посольстве.

Там уточнили, что граждане Украины могут попасть на территорию стран ЕС только при наличии вида на жительство в странах ЕС или визы соответствующего типа, что имеет юридическую силу вида на жительство.

Кроме того, проехать можно будет при наличии чрезвычайных обстоятельств (лечение, уход за больными близкими, смерть близких), в случаях воссоединения семей, обучения, лечения от тяжелых, в первую очередь, онкологических заболеваний. Однако для этого нужно предъявить соответствующие официальные документы.

Как сообщали Українські Новини, поехать без обсервации и карантина можно в Турцию и Египет.

Ранее в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон"

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