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12 августа 2020, среда, 13:25 8
Медицина 2020-08-12T13:25:42+03:00
Українські Новини
Количество новый случаев COVID-19 в Киевской области увеличилось в 1,6 раз

Количество новый случаев COVID-19 в Киевской области увеличилось в 1,6 раз

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 11 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 68 человек до 4 307, умерших - на 1 до 71.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 307 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 378 детей и у 640 медицинских работников. За сутки подтверждено 68 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 8 детей в возрасте от 1 до 17 лет и у 60 взрослых", - сказано в нем.

8 новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 754 больных, а на самоизоляции находятся 3 553.

"За сутки поступило сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего в области выздоровел 3 021 человек, в том числе 258 детей.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших COVID-19 в Киеве 11 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 182 человека до 9 869.

Кроме того, в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19.

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