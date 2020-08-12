В Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19

11 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 433 до 84 548, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 970 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев выросло на 23,8%, количество новых летальных случаев - снизилось на 34,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 12 августа в Украине зарегистрированы 84 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 970 летальных, 45 686 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 1 433 новых случая заболевания, выздоровели 752 человека, умерли 19 человек.

Таким образом, 11 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 433 против 752.

Количество новых случаев заболевания 11 августа составило 1,7% от общего количества заболевших на 10 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 12 августа составило 36 892 человека, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (11 308), в Киеве (9 869) и Ривненской области (7 114).

В Черновицкой области зафиксировано 6 980 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 6 039 случаев, в Закарпатской - 5 946, в Харьковской - 5 169, в Одесской – 4 458, в Волынской - 4 423, в Киевской - 4 307, в Тернопольской - 3 413, в Винницкой - 3 043, в Житомирской - 2 215, в Днепропетровской - 1 602, в Хмельницкой - 1 413 случаев.

1 080 случаев выявлено в Черниговской области, 1 049 случаев - в Черкасской, 1 011 случаев - в Донецкой, 971 случай - в Запорожской, 744 случая - в Николаевской, 728 случаев - в Кировоградской, 716 случаев - в Сумской, 514 случаев - в Полтавской, 276 случаев - в Херсонской и 160 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляют, что вторая волна коронавируса будет в октябре-ноябре.