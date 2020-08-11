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11 августа 2020, вторник, 12:19 527
Общество 2020-08-11T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области 42 новых случая COVID-19. В каком районе болеют больше всего

В Киевской области 42 новых случая COVID-19. В каком районе болеют больше всего

Кира Молчанова
Киевская область, Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 10 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 4 239, умерших - на 1 до 70.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 239 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 370 детей и у 631 медицинского работника. За сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 1 ребенка в возрасте 17 лет и у 41 взрослого", - сказано в нем.

4 новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 746 больных, а на самоизоляции находятся 3 493.

"За сутки поступило сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего в области выздоровели 2 970 человек, в том числе 253 ребенка.

Как сообщали Українськi Новини, 10 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 158 до 83 115, количество умерших от заболевания - на 29 человек до 1 951 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 14,9%, количество новых летальных случаев - на 16%.

Офис Президента заявляет, что в случае ежесуточного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 более 2 тыс. человек смертность от болезни увеличится до 40-50 случае в день.

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