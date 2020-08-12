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12 августа 2020, среда, 10:30 72
Экономика 2020-08-12T11:15:02+03:00
Українські Новини
В июле бизнес брал преимущественно валютные кредиты

В июле бизнес брал преимущественно валютные кредиты

Сергей Жолобецкий
НБУ, Банки, Кредиты, Кредитование, кредитование экономики
В июле население набрало кредитов более 2 млрд гривен
В июле население набрало кредитов более 2 млрд гривен

В то время как новый глава НБУ заявил о возобновлении кредитования как приоритете своей работы, объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 2,1% с 992,058 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 1 013,083 млрд гривен на 1 августа.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года объем кредитов экономике увеличился на 4,2% с 971,871 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юрлицам за июль увеличился на 0,6% с 430,9 млрд гривен до 433,484 млрд гривен.

Объем кредитов бизнесу в иностранной валюте увеличился на 4,5% с 343,9 млрд гривен до 359,4 млрд гривен.

Кредиты населению за июль увеличились на 1,3% с 212,2 млрд гривен до 214,864 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году объем кредитов экономике сократился на 9,4% с 1 073,1 млрд гривен до 972,658 млрд гривен.

В 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

В 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.

Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Также Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

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