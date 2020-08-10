В Офисе Президента опасаются, что от COVID-19 начнут умирать по 40-50 человек в день

Офис Президента заявляет, что в случае ежесуточного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 более 2 тыс. человек смертность от болезни увеличится до 40-50 случае в день.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund объявила о начале второй волны эпидемии коронавируса, ее также ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 008 до 81 957, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 1 922 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 15,9%, количество новых летальных случаев - выросло на 38,9%.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 9 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 66 человек до 9 564.