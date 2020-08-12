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12 августа 2020, среда, 08:23 666 Инфографика
Общество 2020-08-12T08:24:09+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Киев частично ограничит движение по улице Московской

С сегодняшнего дня Киев частично ограничит движение по улице Московской

Елизавета Кесельман
Киев, Дороги, Ремонт дорог, Ограничение движения, Частичное ограничение передвижения
улица Московская. Фото: Википедия
улица Московская. Фото: Википедия

После того, как в Голосеевском районе Киева власти ограничивали движение на оной из площадей из-за ремонта дорог, в Киеве сегодня, 12 августа, частично ограничат движение по улице Московская. Ограничения будут действовать с 20:00 12 августа по 8:00 13 августа. Об этом говорится в в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На улице Московской продолжается средний ремонт. Покрытие обновляют на участке между Кловским спуском и улицей Цитадельной.

Киев ограничивает движение по улице Московской Киев ограничивает движение по улице Московской

Чтобы уменьшить влияние на трафик, основные работы выполняют ночью. Так, в ночь на 13 августа будут устраивать верхний слой покрытия. Работы были перенесены с 8 августа. Во время работ движение будет частично ограничено.

Как сообщали Українські Новини, с 1 августа в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Кроме того, Киев частично ограничил движение по Южному мосту до 30 августа в ночное время из-за ремонта.

Ранее в Киеве ограничили ночью движение по Дегтяревской. Дорожники укладывали верхний слой покрытия.

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