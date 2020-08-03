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03 августа 2020, понедельник, 23:45 102 Инфографика
Общество 2020-08-04T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Голосеевском районе столицы из-за ремонта ограничивают движение на одной из площадей

В Голосеевском районе столицы из-за ремонта ограничивают движение на одной из площадей

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Ремонт дороги, ремонт дорог в Киеве
Ремонт дороги. Дорожный конус. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Дорожный конус. Фото: Pixabay

В то время, как в Печерском районе перекрывают одну из улиц, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена частично ограничить движение на Лыбидской площади с 6 до 14 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"С 6 августа до 10:00 14 августа на Лыбидской площади частично ограничат движение", - говорится в нем.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сообщили, что на Лыбидской площади дорожники начинают средний ремонт.

Покрытие обновят на участке между бульваром Дружбы Народов и улицей Джона Маккейна.

В ночь на 7 августа начнут снимать старое асфальтовое покрытие.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Ремонт дороги в Киеве. Инфографика: КГГАРемонт дороги в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, Киев частично ограничил движение по Южному мосту до 30 августа в ночное время из-за ремонта.

Ранее в Киеве ограничили ночью движение по Дегтяревской. Дорожники укладывали верхний слой покрытия.


Кроме того, с 1 августа в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Ограничат движение в связи с проведением дорожных работ. Ограничение движения на данном участке дороги ориентировочно продлится до 25 сентября.

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