В Голосеевском районе столицы из-за ремонта ограничивают движение на одной из площадей

В то время, как в Печерском районе перекрывают одну из улиц, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена частично ограничить движение на Лыбидской площади с 6 до 14 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"С 6 августа до 10:00 14 августа на Лыбидской площади частично ограничат движение", - говорится в нем.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сообщили, что на Лыбидской площади дорожники начинают средний ремонт.

Покрытие обновят на участке между бульваром Дружбы Народов и улицей Джона Маккейна.

В ночь на 7 августа начнут снимать старое асфальтовое покрытие.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Ремонт дороги в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, Киев частично ограничил движение по Южному мосту до 30 августа в ночное время из-за ремонта.

Ранее в Киеве ограничили ночью движение по Дегтяревской. Дорожники укладывали верхний слой покрытия.



Кроме того, с 1 августа в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Ограничат движение в связи с проведением дорожных работ. Ограничение движения на данном участке дороги ориентировочно продлится до 25 сентября.