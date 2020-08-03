В Голосеевском районе столицы из-за ремонта ограничивают движение на одной из площадей

В то время, как в Печерском районе перекрывают одну из улиц, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена частично ограничить движение на Лыбидской площади с 6 до 14 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини. "С 6 августа до 10:00 14 августа на Лыбидской площади частично ограничат движение", - говорится в нем. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сообщили, что на Лыбидской площади дорожники начинают средний ремонт. Покрытие обновят на участке между бульваром Дружбы Народов и улицей Джона Маккейна. В ночь на 7 августа начнут снимать старое асфальтовое покрытие. Во время работ движение будет частично ограничено. Ремонт дороги в Киеве. Инфографика: КГГА Как сообщали Українськi Новини, Киев частично ограничил движение по Южному мосту до 30 августа в ночное время из-за ремонта. Ранее в Киеве ограничили ночью движение по Дегтяревской. Дорожники укладывали верхний слой покрытия.Кроме того, с 1 августа в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Ограничат движение в связи с проведением дорожных работ. Ограничение движения на данном участке дороги ориентировочно продлится до 25 сентября.