В Киеве ближайшей ночью ограничат движение по Дегтяревской: как объехать

В Киеве в ночь на 3 августа перекроют движение на части ул. Дегтяревской, дорожники будут укладывать верхний слой покрытия.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение. На улице Дегтяревськой будут укладывать верхний слой покрытия", - сказано в нем.



Сообщается, что дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко, О. Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто.

Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:

ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;

ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.

Схема объезда дороги. Карта: КГГА

Как сообщали Українські Новини, с 1 августа в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.



Ранее перед выходными в Киеве снова образовались пробки и тянучки.