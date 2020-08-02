В Киеве ближайшей ночью ограничат движение по Дегтяревской: как объехать

В Киеве в ночь на 3 августа перекроют движение на части ул. Дегтяревской, дорожники будут укладывать верхний слой покрытия. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА). "С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение. На улице Дегтяревськой будут укладывать верхний слой покрытия", - сказано в нем. Сообщается, что дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко, О. Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто. Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами: ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская; ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская. Схема объезда дороги. Карта: КГГА Как сообщали Українські Новини, с 1 августа в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Ранее перед выходными в Киеве снова образовались пробки и тянучки.