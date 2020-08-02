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02 августа 2020, воскресенье, 21:08 259 Карта
Общество 2020-08-02T21:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве ближайшей ночью ограничат движение по Дегтяревской: как объехать

В Киеве ближайшей ночью ограничат движение по Дегтяревской: как объехать

Валерия Драгомирова
Киев, Асфальт, Ограничение движения, Дегтяревская улица
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

В Киеве в ночь на 3 августа перекроют движение на части ул. Дегтяревской, дорожники будут укладывать верхний слой покрытия.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

"С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение. На улице Дегтяревськой будут укладывать верхний слой покрытия", - сказано в нем. 

Сообщается, что дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко, О. Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто.

Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:

  • ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;
  • ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.

Схема объезда Схема объезда дороги. Карта: КГГА

Как сообщали Українські Новини, с 1 августа в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. 

Ранее перед выходными в Киеве снова образовались пробки и тянучки

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