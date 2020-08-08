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08 августа 2020, суббота, 19:20 35
Выборы 2020-08-08T19:28:48+03:00
Українські Новини
ЦИК лишила 500 тысяч граждан права выбирать себе власть, – ОПЗЖ

ЦИК лишила 500 тысяч граждан права выбирать себе власть, – ОПЗЖ

Ирина Николенко
ЦИК, Центральная избирательная комиссия, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
ОПЗЖ. Фото: пресс-служба
ОПЗЖ. Фото: пресс-служба

Из-за попытки Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отменить выборы в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областях, тем самым нарушить закон и лишить 500 тысяч граждан их конституционных прав, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) обратится в суд. Об этом говорится в заявлении партии, текст которого размещен на официальном портале политической силы.

"Зе-власть окончательно встала на путь узурпации полномочий, попрания Конституции и превращения украинских граждан в бесправных подданных. Центральная избирательная комиссия безропотно проштамповала заготовленное властью решение отменить выборы в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

В связи с этим более чем полмиллиона украинцев не смогут избрать своих представителей в местные советы.  

Также в ЦИК проигнорировали тот факт, что в 2019 году на этих территориях успешно прошли президентские и парламентские выборы. Также в партии добавляют, что мнение "сценаристов" из Офиса президента оказалось для них важнее Конституции, международного права и клятв служить народу Украины.   

"По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников. Режим Порошенко использовал конфликт на востоке, чтобы наживаться на войне, нынешний режим – отказывается от мирного урегулирования, стремясь установить в стране диктатуру. Парламентское большинство запрещает гражданам проводить выборы в областные советы, Президент штампует указы о введении военно-гражданских администраций. Его ставленники лишают людей права на самоуправление, а послушный ЦИК безропотно голосует за это решение. Отменять выборы, не имея на то никаких законных оснований, может только диктаторский режим, боящийся и ненавидящий своих граждан", – говорится в сообщении.

В вязи с этим, "Оппозиционная платформа – За жизнь" возлагает на Президента Украины Владимира Зеленского, как гаранта Конституционных прав граждан, всю ответственность за антидемократический беспредел, затеянный его подручными. Кроме того, ОПЗЖ требует от власти отказаться от срыва выборов и уничтожения демократии в Украине.

Также ОПЗЖ обращается в международные организации, представителям международного демократического сообщества, дать оценку действиям украинской власти. Кроме того, призывают все украинские демократические политические силы объединиться для защиты украинской демократии, Конституции и гражданских прав.

"Антиконституционное и антидемократическое решение ЦИК будет оспорено нами в суде. Мы сделаем все, чтобы защитить конституционные права украинских граждан и привлечь к ответственности всех чиновников, виновных за их нарушение. Украинские граждане дадут власти свою оценку на выборах! Зе-диктатуры в Украине не будет!", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует ввести постоянные ограничения на зарплаты чиновников, менеджмента и членов наблюдательных советов госкомпаний.

Также "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Президента Владимира Зеленского обеспечить проведение выборов в местные советы всех уровней на востоке Украины.

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