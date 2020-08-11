ЦВК наполягає на законності заборони проведення виборів у 18 територіальних громадах на Донбасі

Центральна виборча комісія (ЦВК) має намір оприлюднити документи між цивільними та військовими адміністраціями, на підставі яких було прийнято рішення про неможливість проведення виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"У зв'язку з великою актуальністю цього питання і увагою до нього з боку суспільства, а також з метою мінімізації спекуляцій на цю тему, вважаємо за необхідне оприлюднити документи, на підставі яких ЦВК приймала відповідне рішення", - сказано в ньому.

ЦВК повідомляє, що в цій конкретній ситуації комісія діє в межах повноважень та передбаченим Конституцією способом.

При цьому комісія зазначає, що відповідальність за визначення можливості проведення / непроведення виборів на окремих територіях несуть компетентні органи, які наділені відповідними повноваженнями.

"ЦВК не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях. Разом з цим ми зобов'язані забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян. Але для цього повинні бути відповідні умови. Безпека понад усе. Адже не забуваймо, що найвищою цінністю є людина, її життя і здоров'я. Також ми не маємо жодних підстав ставити під сумнів висновки, які надали обласні між цивільними та військовими адміністрації", - заявив голова комісії Олег Діденко.

Він підкреслив, що рішення ЦВК є абсолютно законним, оскільки ґрунтується на відповідних висновках між цивільними та військовими адміністраціями.

Як повідомляли Українськi Новини, правозахисник заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.

Громадська мережа "Опора" рекомендує ЦВК оприлюднити документи між цивільними та військовими адміністраціями, на підставі яких було прийнято рішення про неможливість проведення виборів в окремих тергромадах.

Колишні керівники Луганської області також заявляють про відсутність підстав для скасування місцевих виборів.