Оснований для отмены местных выборов нет ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения Закона, - экс-руководители Луганщины

Оснований для отмены местных выборов нет ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения Закона, - экс-руков

В городах на подконтрольной Украине территории Луганской области начались бессрочные акции протеста. Под стены Луганской областной администрации в Северодонецке вышли тысячи граждан. Они требуют прекратить узурпацию власти в регионе и провести законные выборы.

Такую реакцию вызвало решение Центральной Избирательной Комиссии об отмене местных выборов 25 октября 2020 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Основанием для отмены названы "вопросы безопасности" в регионе, о которых сообщил в своем обращении к Киеву действующий руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Это заявление и последующее решение не согласуется с тем, что регион сумел провести президентские и парламентские выборы без "вопросов безопасности".

Согласно постановлению, выборы не будут проводить на территориях десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Политические партии высказали свое возмущение таким поведением ЦИК, и обвинили Президента и действую власть в откровенных манипуляциях вопросами безопасности страны. "Слуг народа" обвиняют в срыве волеизъявления в регионе, где у них отсутствует поддержка.

Українські Новини обратились к бывшим руководителям Луганской областной военно-гражданской администрации с просьбой высказать свое мнение о сложившейся ситуации.

Геннадий Москаль:

Это решение идет в разрез с заявлениями о том, что на Донбассе наступил мир. Если там мир и постоянно мы слышим о перемириях, тогда кто кому угрожает? Тогда либо говорите, что там война и стреляют, либо прекратите пиарится на войне!

Просто видят, что кандидаты не проходят их и просто отменяют выборы. Какой смысл на седьмом году войны вводить администрации? Только для того, чтобы любыми путями показать себе лучший результат на выборах.

Георгий Тука:

Мне очень тяжело объяснить такое решение. Ни оснований с точки зрения безопасности, ни закона для него нет. Когда я был руководителем администрации, мы провели выборы так, что не было ни единого судебного иска и ни одной жалобы от политиков. А ведь время было куда как сложнее и опаснее, чем сейчас. Наверное, действующая власть боится получить оппозиционные местные власти.

Юрий Клименко:

Это решение не взвешенное. ЦИК явно превысил полномочия. Как только партии подадут судебные иски против этого решения, они их выиграют. Там нет угроз безопасности настолько высоких, чтобы ставились под вопрос проведения выборов. На самом деле ситуация сейчас там более спокойная. Так что это явно политическое решение, чем забота о безопасности.

Сергей Филь:

Когда я исполнял обязанности руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации, я придерживался жесткой позиции - выборы должны проходить везде. И они прошли по всей территории. Благодаря моей работе, президент Зеленский может на самом деле называть себя президентом всей страны.

Мы провели выборы даже в таких населенных пунктах как Золотое 4, Счастье, Новоайдар, Попасная. Есть протоколы. И это во воермя очень острой ситуации. Золотое 4 - вообще почти ЛНР.

А теперь выборы отменяют на территориях, где последние пять лет никто не стрелял. Я считаю это слабостью, манипуляцией и явным подыгрыванием оппозиционным силам.