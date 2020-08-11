Один из крупнейших лоукостеров Европы получил разрешение на полеты в Украину

В то время, как Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в еще один город Украины, управление гражданской авиации Италии (ENAC) в конце июля дало разрешение лоукостеру EasyJet Europe Airline осуществлять полеты из Италии в Украину. Об этом говорится в сообщении ENAC, передают Українськi Новини. В сообщении говорится, что EasyJet получила разрешение осуществлять из Италии в Украину 12 еженедельных рейсов, которые должны быть активированы компанией в сезоне лета 2020 года. Другие подробности в сообщении не уточняются. EasyJet Airline Company - британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Она базируется в Лутонском аэропорту и на настоящий момент является одной из самых крупных лоукост-авиакомпаний Европы. Как сообщали Українські Новини, ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа. Ранее Украина разделила мир на "красную" и "зеленую" зоны. Кроме того, сообщалось, в какие страны могут путешествовать украинцы.