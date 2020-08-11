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11 августа 2020, вторник, 20:18 368
Транспорт 2020-08-11T20:30:09+03:00
Українські Новини
Один из крупнейших лоукостеров Европы получил разрешение на полеты в Украину

Один из крупнейших лоукостеров Европы получил разрешение на полеты в Украину

Надежда Комендантова
Италия, Авиарейс, Лоукост, Лоукостер, Въезд в страну, EasyJet
EasyJet. Фото:ru.wikipedia.org
EasyJet. Фото:ru.wikipedia.org

В то время, как Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в еще один город Украины, управление гражданской авиации Италии (ENAC) в конце июля дало разрешение лоукостеру EasyJet Europe Airline осуществлять полеты из Италии в Украину.

Об этом говорится в сообщении ENAC, передают Українськi Новини.

В сообщении говорится, что EasyJet получила разрешение осуществлять  из Италии в Украину 12 еженедельных рейсов, которые должны быть активированы компанией в сезоне лета 2020 года.

Другие подробности в сообщении не уточняются.

EasyJet Airline Company - британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году.

Она базируется в Лутонском аэропорту и на настоящий момент является одной из самых крупных лоукост-авиакомпаний Европы.

Как сообщали Українські Новини, ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа. 

Ранее Украина разделила мир на "красную" и "зеленую" зоны.

Кроме того, сообщалось, в какие страны могут путешествовать украинцы.

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