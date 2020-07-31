ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа

В то время, как Євросоюз обновил список стран , из которых разрешен въезд,

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передают Українськi Новини.

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Как указано в рекомендации Совета, этот список будет регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - сказано в нем.

В перечне стран, граждане которых могут посещать ЕС в туристических целях, Украина не указана.

Рекомендуется отменить ограничения для Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая (при условии подтверждения взаимности).

При новом пересмотре из перечня исключили Алжир.

Как сообщали Українськi Новини, Болгария отменила ПЦР-тесты на коронавирус для украинцев.

В ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса.