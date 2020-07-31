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31 июля 2020, пятница, 12:00 477
Внешняя политика 2020-07-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа

ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа

Анна Рудык
Евросоюз, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, Коронавирус в мире
Евросоюз. Фото: pixabay
Евросоюз. Фото: pixabay

В то время, как Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд, Совет Европейского Союза продлил ограничения на поездки в Евросоюз из ряда стран, в том числе из Украины, на ближайшие 2 недели (ориентировочно до 15 августа).

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передают Українськi Новини.

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Как указано в рекомендации Совета, этот список будет регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - сказано в нем.

В перечне стран, граждане которых могут посещать ЕС в туристических целях, Украина не указана.

Рекомендуется отменить ограничения для Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая (при условии подтверждения взаимности).

При новом пересмотре из перечня исключили Алжир.

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