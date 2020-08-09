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09 августа 2020, воскресенье, 16:53 544 Список
Общество 2020-08-09T16:53:18+03:00
Українські Новини
Границы с ЕС закрыты для Украины: в какие страны могут путешествовать украинцы

Границы с ЕС закрыты для Украины: в какие страны могут путешествовать украинцы

Надежда Комендантова
Путешествие, Граница, Границы, Запрет на въезд, Въезд в страну, список стран
Выезд украинцев за границу. Фото: УП
Выезд украинцев за границу. Фото: УП

В то время, как ЕС вновь не внес Украину в перечень государств, которым открывает границы, на сегодняшний день свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 38 стран.

Об этом в конце недели на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам чиновника, границы открыли следующие страны: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

В то же время, неделю назад границы для украинцев закрыли Сейшельские острова.

Глава МИД призвал также перед планируемой поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.

Как сообщали Українські Новини, в правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев.

Тем временем ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа. 

Также представительство Президента в Крыму обнародовало основания для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом.

Ранее Украина разделила мир на "красную" и "зеленую" зоны.

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