Пенсионный фонд направил на выплату пенсий еще 2,3 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. 10 августа на выплату пенсий направили 2,3 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.



"На пенсионные выплаты направлено 2,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 15,3 миллиарда гривен", - сказано в нем.



Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий в августе. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины



Как сообщали Українські Новини, пенсии у украинцев забирать не будут: Пенсионный фонд опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров.



В Украине с 11,2 млн пенсионеров 2,7 млн – работающие пенсионеры.



Ранее в Пенсионном фонде дали разъяснение, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам.



Кроме того, кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.