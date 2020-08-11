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11 августа 2020, вторник, 05:45 883 Инфографика
Общество 2020-08-11T07:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий еще 2,3 млрд гривен

Пенсионный фонд направил на выплату пенсий еще 2,3 млрд гривен

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсии в августе
Пенсионер. Фото: pixabay
Пенсионер. Фото: pixabay

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. 10 августа на выплату пенсий направили 2,3 миллиарда гривен. 

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook. 

"На пенсионные выплаты направлено 2,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 15,3 миллиарда гривен", - сказано в нем.

Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. 

Финансирование пенсий в августе. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд УкраиныФинансирование пенсий в августе. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины


Как сообщали Українські Новини, пенсии у украинцев забирать не будут: Пенсионный фонд опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров. 

В Украине с 11,2 млн пенсионеров 2,7 млн – работающие пенсионеры.

Ранее в Пенсионном фонде дали разъяснение, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

Кроме того, кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.

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