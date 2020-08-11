ПФУ направив ще 1,6 млрд гривень на фінансування пенсій за серпень

У вівторок, 11 серпня, Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій липня згідно з графіком, в той час, як 10 серпня на виплату пенсій ПФУ направив 2,3 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"11 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 16,9 мільярда гривень.

Крім того, відзначається, що виплату пенсій буде проведено кожному пенсіонеру в певну дату виплати в установленому порядку.

На фінансування серпневих пенсій направили ще 1,6 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді України спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проіндексували не всім українцям.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.