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08 августа 2020, суббота, 07:00 2373
Финансы 2020-08-08T07:00:01+03:00
Українські Новини
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках

Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках

Надежда Комендантова
Цены, Огурцы, Цены на продукты, цены на овощи, Цены на огурцы
Огурцы. Фото: pixabay
Огурцы. Фото: pixabay

В то время, как  помидоры на Юге начали стремительно дорожать, на нынешней неделе в сегменте огурцов произошли очередные кардинальные изменения, и негативные ценовые тенденции в данном сегменте сменились повышательными.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Если неделей ранее, общий диапазон средних цен на огурцы в Украине составлял 12-18 грн/кг ($0,44-0,65/кг), то уже к концу нынешней этот диапазон вырос до 13-24 грн/кг ($0,47-0,87/кг). При этом, цены продолжают расти.

По словам операторов рынка, именно за последние два дня максимальные цены повысились наиболее ощутимо, так как еще в четверг утром оптовые партии огурцов в Украине поступали в продажу максимум по 20 грн/кг ($0,73/кг), а покупатели сообщали о постоянной нехватке предложения.

Как объясняют специалисты EastFruit, местные тепличные комбинаты на сегодняшний день могут поставлять очень ограниченные объемы огурцов на рынок ввиду переходного периода между сезонами, а предложение оптовых партий продукции открытого грунта на нынешней неделе практически не фиксировалось.

Представители розничных сетей также не могут полностью выполнить свои планы по закупкам огурца и готовы работать с производителями в дальнейшем даже при условии того, что цены на и далее будут повышаться.

Что касается краткосрочных перспектив развития рынка огурцов в Украине, то, в отличии от томатов, очередной оборот которых уже стартовал во многих комбинатах, существенного роста предложения огурцов на следующей неделе на украинском рынке ожидать не приходится. Именно это обстоятельство может выступить основным фактором, который будет оказывать поддержку росту цен на огурцы в Украине и в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, картофель на рынках продают дешевле, чем в прошлом году.

Тем временем, цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Ранее, по состоянию на 31 июля по сравнению с 17 июля, оптовые цены на огурцы снизились на 30% до 16-17 гривен/кг.

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