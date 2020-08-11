ДТП в Киеве. Леговушка разворачивалась на встречную и не уступила дорогу пожарной машине

В Киеве на проспекте Маяковского на Троещине легковой автомобиль Chevrolet не пропустил пожарную машину, из-за чего произошло ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы и пубоикует видео с место аварии.

"Недавно на проспекте Владимира Маяковского произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и пожарным автомобилем. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet, разворачиваясь, не предоставил преимущества оперативном транспортному средству пожарной службы, который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.

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