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  • ДТП в Киеве. Леговушка разворачивалась на встречную и не уступила дорогу пожарной машине
11 августа 2020, вторник, 11:24 528
Происшествия 2020-08-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
ДТП в Киеве. Леговушка разворачивалась на встречную и не уступила дорогу пожарной машине

ДТП в Киеве. Леговушка разворачивалась на встречную и не уступила дорогу пожарной машине

Кира Молчанова
Киев, Авария, ДТП, Троещина, Легковая машина, Пожарная машина, ДТП в Киеве

В Киеве на проспекте Маяковского на Троещине легковой автомобиль Chevrolet не пропустил пожарную машину, из-за чего произошло ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы и пубоикует видео с место аварии.

"Недавно на проспекте Владимира Маяковского произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и пожарным автомобилем. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet, разворачиваясь, не предоставил преимущества оперативном транспортному средству пожарной службы, который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

В Киеве на Братиславской перекрывали движение из-за упавшего и повисшего на проводах столба.

Ранее произошло смертельное ДТП под Киевом. BMW на "евробляхах" лоб в лоб въехало в "Шкоду".

В результате ДТП недалеко от села Деньги Золотоношского района в Черкасской области погиб один человек и еще четверых пришлось госпитализировать.

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