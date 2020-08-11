ДТП в Києві. Леговушка розверталася на зустрічну смугу і не поступилася дорогою пожежній машині

У Києві на проспекті Маяковського на Троєщині легковий автомобіль Chevrolet не пропустив пожежну машину, через що сталася ДТП .

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції столиці і опублікувала відео з місця аварії.

"Нещодавно на проспекті Володимира Маяковського сталася ДТП за участю автомобіля Chevrolet і пожежного автомобіля. За попередньою інформацією, водій автомобіля Chevrolet, розвертаючись, не надав переваги оперативному транспортному засобу пожежної служби, який рухався в зустрічному напрямку, в результаті чого сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляли Українські Новини, в Києві на Столичному шосе внаслідок ДТП з двома автомобілями BMW загинули дві особи.

Смертельна ДТП трапилася під Києвом 6 серпня в місті Обухів – ззаду в автомобіль Таврія, який повертав в дозволеному місці, на великій швидкості врізалася Skoda і Таврію відкинуло на Toyota, що проїздила поруч.

Крім того, 3 липня у Київській області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, у результаті якої одна людина загинула і ще четверо опинилися в лікарні. Відомо, що BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Шкода".